Mit dem Scheitern der Überwindung des Widerstandsbereichs von 12.460/12.530 Punkten sei im DAX eine Art Dominospiel in Gang gesetzt worden. Mit der einen Marke falle höchstwahrscheinlich die nächste Marke. Mit dem Kursrutsch vom Mittwoch unter 12.000 Punkte habe sich die Gesamtlage deutlich eingetrübt. Der DAX könnte nun vor einem langfristigen Kursrückgang stehen.



Die Short-Szenarien: Solange der DAX jetzt unter 12.000 Punkten notiere, sei mit einem weiteren Kursrückgang bis zur nächsten wichtigen Unterstützung bei 11.700 Punkten zu rechnen. Zu beachten sei auch die aktuelle enorme Abwärtsdynamik, so dass die Marke von 11.700 Punkten zügig erreicht werden könnte.



Die Long-Szenarien: Könne sich der DAX hingegen wieder über 12.000 Punkte retten, wäre eine Gegenbewegung bis zunächst 12.100 Punkte, darüber bis zur neuen offenen Kurslücke bei 12.263 Punkten zu erwarten. (04.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Mittwoch weiter kräftig eingebrochen und auch unter die runde Marke von 12.000 Punkten gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor sei es dem Index nicht gelungen die immer wieder genannte massive Widerstandszone im Bereich von 12.460 bis 12.530 Punkten zu überwinden. Der Index habe in den Vorwochen mehrere Ausbruchsversuche nach oben unternommen, sei jedoch immer wieder nach unten abgeprallt. Die zuvor noch offenen Gaps bei 12.314 und 11.957 Punkten hätten trotz aller Euphorie permanent vor wieder fallenden Kursen gemahnt. Übergeordnet sei der DAX im Wochenchart ohnehin die ganze Zeit in einem Abwärtstrend mit tieferen Hoch- und Tiefpunkten gewesen. Zudem hätten externe Faktoren wie ein immer näher rückender wahrscheinlicher harter Brexit oder ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet.