Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Erholung gestern fortsetzen und schlussendlich mit einem Plus in Höhe von 1,19% Prozent bei 12.127 Zählern aus dem Handel gehen, berichten die Analysten der Helaba.Hierzulande habe phasenweise die Hoffnung, dass die EZB dem Vorbild der FED folgen könnte, für Rückenwind gesorgt. In Kanada sei der Leitzins um einen halben Punkt gesenkt worden. IWF-Chefin Georgieva habe davon gesprochen, dass Corona ein großes Risiko für die Weltwirtschaft darstellen könnte. Dennoch habe sich die Risikoaversion, gemessen auf Basis des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9), von 32,62 auf 29,83 zurück entwickelt. Es lohne sich auch die strukturelle Konstellation der Aktienmärkte zu betrachten. Unter den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werten weise aktuell nur ein Titel einen positiven DMI auf, bei acht Papieren liege die 50- unter der 200-Tagelinie, während bei 16 Aktien der 20- unter dem 50-Tagedurchschnitt zu finden sei. Von den Anteilsscheinen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden immerhin 438 unterhalb des für den mittelfristigen Trend relevanten 50-Tagedurchschnitts notieren.Die kurzfristige Tendenz, dass sich das technische Bild beim DAX etwas aufhelle, habe sich gestern fortgesetzt. Auf der anderen Seite sei aber auch deutlich geworden, dass der deutsche Leitindex einer Reihe massiver Widerstände gegenüberstehe. Zu nennen seien eine Strukturmarke (12.193), der 100-Wochen-SMA (12.229), eine Projektion (12.284), die 144-Wochen-Regression (12.305), der 144-Wochen-SMA (12.361), ein Fibonacci-Level (12.440) und die 55-Wochenlinie (12.461). Um diese sehr konzentriert auf eine überschaubare Range entfallenden Widerstände nachhaltig zu durchbrechen, bedürfe es einer deutlichen Zunahme der Schwungkraft. Alles in allem gelte die Regel "The Trend is your friend" und dieser sei mittlerweile auf allen Zeitebenen negativ. Insofern könnte problemlos das Retracement bei 12.535 Zählern erreicht werden, ohne dass sich daran Grundsätzliches ändern würde. Auf der Unterseite gehe von den Marken bei 12.006 (200-Wochen-SMA), 11.903 (Swing Point) und 11.854 (200-Wochen-EMA) Support aus. (05.03.2020/ac/a/m)