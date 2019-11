Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem am 31. Oktober bei 12.795 Zählern markierten Zwischentief kletterte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt bis auf 13.300,76 Punkte, berichten die Analysten der Helaba.Der Handelsverlauf des DAX am Freitag habe kaum neue Erkenntnisse geliefert. Allerdings sei der Eindruck bestätigt worden, dass das Momentum weiter nachlasse. Das Jahreshoch bei 13.300,76 Zählern sei nicht mehr erreicht worden. Auf der anderen Seite sei der Rücksetzer relativ moderat ausgefallen, so dass die von Mittwoch auf Donnerstag entstandene Kurslücke, deren obere Begrenzung bei 13.187 Zählern zu finden sei, noch Bestand habe. Da sich dies bereits heute ändern könnte, gelte es den Blick verstärkt nach unten zu richten. Bei 13.204 Zählern sei die obere Begrenzung eines Time Series Forecast-Channels zu finden. Sollte dieser Support nicht verteidigt werden können, würden die Marken von 13.157, 13.108, 13.049 und 13.038 in den Fokus rücken. Aber erst wenn der bei 12.869 Zählern verlaufende 21-Tagedurchschnitt unterschritten werde, würde sich das Bild deutlicher eintrüben.Insgesamt sei jedoch zu beachten, dass die Handelsumsätze bei fallenden Kursen zuletzt mehrfach über dem Durchschnitt gelegen hätten, der langfristige MACD ein negatives Signal liefere, die schnell laufenden Hull-Moving-Averages (5/13) auf eine Kreuzung zusteuern würden und bei verschiedenen Oszillatoren negative Divergenzen vorlägen. (11.11.2019/ac/a/m)