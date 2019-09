Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) profitiert weiterhin von der durch die Tiefs bei 11.560/11.266/11.552 Punkten definierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hätten die deutschen Standardwerte gestern das zweite Aufwärtsgap in Folge gerissen (12.078 zu 12.084 Punkte). Dank der erneuten Kurszuwächse habe das Aktienbarometer zudem die 50-Tages-Linie (akt. bei 12.072 Punkten) zurückerobern und die Abwärtskurslücke von Anfang August schließen können. Zusätzlicher Rückenwind komme von den amerikanischen "blue chips" sowie der dortigen Marktbreite. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus der eingangs angeführten unteren Umkehr beim DAX® auf rund 600 Punkte taxieren, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 12.400 Punkten führe. Von diesem Niveau sei es dann nicht mehr weit bis zum bisherigen Jahreshoch bei 12.656 Punkten. Auf der Unterseite würden indes die Aufwärtskurslücken der letzten beiden Handelstage (untere Gapkanten bei 12.078 bzw. 11.957 Punkten) als erste Rückzugslinien dienen. Ernsthaften Schaden nehme der DAX®-Chartverlauf allerdings erst, wenn die diskutierte S-K-S-Formation mit einem Rutsch unter 11.853 Punkten negiert werden würde. (06.09.2019/ac/a/m)



