Ausblick: Nach dem langen Hochlauf der Vormonate könnte der DAX nun vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle endgültig am Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab und stehe vor einem längeren Kursrückgang, wobei auch der untere Fibonacci-Fächer angelaufen werden könnte. Im Tageschart sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, solange der DAX nun unter dem 50er EMA bleibe. Rutsche der DAX auch noch unter den 200er EMA, würde sich die Lage weiter eintrüben.



Die Long-Szenarien: Der DAX starte eine Gegenbewegung und laufe bis zum Gap vom Vortag bei 15.455 Punkten hoch. Gaps würden in der Regel schnell wieder geschlossen und böten sich oft als Anlaufmarken an. Könne der Index weiter hochziehen, wäre der 10er EMA die nächste Anlaufmarke. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend würden oft am 10er EMA auslaufen. Bei einer Ausdehnung der Aufwärtskorrektur könnte noch der 50er EMA angelaufen werden. (21.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Vortag kräftig unter Druck geraten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der große Verfallstermin am Freitag durch gewesen sei, seien beim DAX alle Dämme gebrochen. Verfallstermine seien oft Marktwendepunkte. Am Vortag habe der Index dann direkt per Gap-Down eröffnet und sei im Verlauf bis 15.019 Punkte abgerutscht. In der Folge habe sich der Wert zwar etwas erholen können und bei 15.132 Punkten aus dem Handel gehen, aber die Lage zeige klar ein schwaches Bild. Zudem es auch noch zu einer bearishen Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA im Tageschart gekommen sei und dadurch ein weiteres Schwächesignal generiert worden. Im Monatschart dürfte der DAX zudem nun am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sein.