Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag gönnte sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen relativ ruhigen Wochenausklang, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite von lediglich 82 Punkten seien die deutschen Standardwerte ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 13.301 Punkten schuldig geblieben. Immerhin habe das Aktienbarometer die Kreuzunterstützung aus dem alten Erholungstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.228 Punkten), der jüngsten Kurslücke (untere Gapkante bei 13.188 Punkten) und den Hochs von Mai bzw. Juni 2018 bei 13.204/170 Punkten verteidigen können. Solange dies gelinge, habe der DAX® eine realistische Chance auf einen unmittelbaren Durchmarsch bis zum bisherigen Rekordstand bei 13.597 Punkten.



Nach dem vierten Aufwärtsgap seit Anfang Oktober sollten Investoren allerdings nicht zu sorglos agieren. Deshalb können tradingorientierte Anleger den Stopp für bestehende Engagements engmaschig auf das Niveau der oben genannten Kreuzunterstützung nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ein Rebreak dieser Bastion liefere einen ersten Hinweis in Sachen einer möglichen Verschnaufpause. Strategische Investoren sollten ihren Positionen mit einer Absicherung auf Basis einer weiteren Kurslücke vom Wochenauftakt (untere Gapkante bei 12.992 Punkten) dagegen etwas mehr Luft zum Atmen lassen. (11.11.2019/ac/a/m)

