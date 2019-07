Ausblick: In den letzten Tagen seien im Tageschart sehr viele verschiedene Muster bzw. Kerzenformation entstanden. Der gestern entstandene Doji an der Kurslücke stelle bislang den "Höhepunkt" neben dem "Island-Gap" dar. Doch ein klares Signal sei nun Mangelware.



Die Long-Szenarien: Könnten die Bullen in den nächsten Tagen erneut die 12.400 Punkte-Marke auf Schlusskursbasis verteidigen, dann dürfte sich die Erholungsbewegung bis zur 13.000 Punkte-Marke fortsetzen. Das Überraschungspotenzial würden nun wieder die Bullen besitzen. Oberhalb der 13.000 Punkte-Marke könnte die Luft allerdings dünn werden.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX in den kommenden Tagen unter die 12.200 Punkte-Marke fallen, würde ein erstes Verkaufssignal entstehen. In diesem Fall müssten sich die Anleger wahrscheinlich mit einem Test der runden 12.000 Punkte-Marke auseinandersetzen. Sollte dieses Kursniveau fallen, wäre ein Rückgang bis ca. 11.850 Punkte nahezu unausweichlich. (10.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Gestern konnten die Marktteilnehmer wie erwartet das Gap bei 12.400 Punkten beim DAX schließen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings sei gleichzeitig ein Neues entstanden, denn der Deutsche Aktienindex sei gestern mit 12.436 Punkten gestartet. Da der Vortageschlusskurs jedoch bei 12.543 Punkten gelegen habe, sei erneut ein großes Gap von 100 Punkten entstanden. Dieses steche den Anlegern nun entgehen. In Verbindung mit der Kurslücke vom 1. Juli sei sogar ein bearishes "Island-Gap" entstanden. Sollte dieses Muster nicht zeitnah geschlossen werden, dürfte es für die Bullen sehr ruppig werden. Doch nach dem erwarteten bullishen Konter an der 12.400 Punkte-Marke hätten die Käufer es selber in der Hand, dass diese Kurslücke wieder rasch verschwinde.