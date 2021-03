Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Drei Monate hatte der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - mit dem seit Januar 2018 bestehenden Baissetrend (akt. bei 5.983 Punkten) gerungen, ehe jetzt mit einem hohen Aufwärtsmomentum der Ausbruch gelang, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letzteres lasse auf einen nachhaltigen Trendbruch hoffen, zumal auch die Hochs bei gut 6.100 Punkten übersprungen worden seien. Dadurch könne die gesamte Kursentwicklung des vergangenen Jahres als "V-förmiges"-Kursmuster interpretiert werden. Als zweiter strategischer Antriebsfaktor diene die im Herbst 2020 ausgebildete Flagge. Da auch der trendfolgende MACD freundlich zu interpretieren sei, stünden die Chancen deshalb gut, dass das Aktienbarometer in der saisonal günstigen Phase bis Anfang Mai sein bisheriges Allzeithoch bei 6.444 Punkten ins Visier nehmen werde. Dieses Niveau markiere für den DAX-Kursindex den ultimativen Deckel der letzten 20 Jahre. Seit Beginn des Jahrtausends habe die Marktteilnehmer in diesem Dunstkreis in schöner Regelmäßigkeit der Mut verlassen. Entsprechend entstünde bei einem neuen Rekordstand nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Um die Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es zukünftig nicht mehr in den o. g. alten Baissetrend zurückzufallen. (16.03.2021/ac/a/m)