Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem Kursindex der deutschen Standardwerte - also der DAX-Entwicklung ohne Berücksichtigung der Dividenden - hatten wir in den letzten Monaten immer wieder eine Schlüsselfunktion beigemessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch aktuell sei der gute alte Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) wieder einen Blick wert. Unter dem Strich habe der Mai ein marginales Kursplus gebracht - eine Entwicklung, die überaus wichtig sei, denn damit habe das Aktienbarometer die alten Ausbruchsmarken bei 6.340/6.444 Punkten verteidigen können. Per Monatsultimo würden die neuen Rekordstände also bestätigt. Das jüngste Allzeithoch (6.662 Punkte) falle allerdings fast punktgenau mit dem ehemaligen Haussetrend seit 2009 (akt. bei 6.665 Punkten) zusammen. Mit anderen Worten: Ein Sprung über diesen Kreuzwiderstand dürfte - dank der dann vollzogenen Rückkehr in den beschriebenen Trend - ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Lohn der Mühen wäre ein Anlauf auf die 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten 2020er-Rückschlags (7.079 Punkte). Aber auch unter Risikogesichtspunkten nehme der DAX-Kursindex eine Schlüsselrolle ein. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, würden sich die o. g. Hochpunkte von 2018 und 2015 bei 6.444/6.340 Punkten als engmaschige Absicherung auf der Unterseite anbieten. (09.06.2021/ac/a/m)