Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern mit einer extrem geringen Handelsspanne von lediglich gut 60 Punkten in die neue Woche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das gebe ihnen die Gelegenheit, einen Blick auf den Kursindex der deutschen Standardwerte zu werfen. Dem Chartverlauf - ohne Berücksichtigung der Dividenden - hätten sie in den letzten Monaten immer wieder eine Schlüsselrolle attestiert. Mittlerweile stehe auch hier ein neues Allzeithoch (6.588 Punkte) zu Buche. Der Vorstoß in "uncharted territory" sorge für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Auch im Chartverlauf des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) könne damit der gesamte Rückschlag des Jahres 2020 als "V-Muster" interpretiert werden. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Abwärtsbewegung vom Februar/März vergangenen Jahres (7.079 Punkte) stecke nun das nächste Anlaufziel ab. Doch Anleger sollten auch den Faktor "Saisonalität" im Hinterkopf haben. Ab Mai würden sich die zyklischen Rahmenbedingungen deutlich eintrüben. Das bringe die Analysten zu ihrer Überschrift zurück: Solche Ausbruchssituationen würden regelmäßig enge Absicherungen ermöglichen. Deshalb komme dem DAX-Kursindex derzeit auch die Funktion eines wichtigen Risikoindikators zu. Schließlich würde das Rebreak des 2015er-Hochs bei 6.340 Punkten den beschriebenen Ausbruch massiv gefährden. (13.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >