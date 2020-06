Ausblick: Ein Blick auf das große Bild zeige den Kurseinbruch des Corona-Crash von 13.795 Punkten bis auf 8.255 Punkte im März. Gefolgt von einer Aufwärtskorrektur bis fast 13.000 Punkte in den Vortagen. Gehe es nun aber wieder abwärts, liege eine Reihung von tieferen Hoch- und Tiefpunkten im DAX im Fünf-Jahreschart vor. Ein sehr bearishes Signal.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich vom Kursrutsch des Vortages kaum erholen und nehme direkt weiter Kurs auf das nächste untere offene Gap bei 11.729 Punkten vom 29. Mai. In diesem Bereich verlaufe bei 11.781 Punkten auch der 200er EMA, der den Bären Einhalt gebieten könnte. Gehe es weiter tiefer, dürfte das nächste Gap vom 25. Mai bei 11.391 Punkten folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich vom Kursrutsch des Vortages zügig erholen und schnell das Eröffnungsgap vom Vortag bei 12.471 Punkten schließen. Könne sich der DAX dann auch im roten fallenden Trendkanal halten, wäre mit einem erneuten Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 12.913 Punkten vom 08. Juni zu rechnen. (12.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX musste am Vortag kräftig Federn lassen und sackte im regulären Börsenhandel um 4,47% auf 11.970 Punkte ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachbörslich sei es sogar noch deutlich weiter in die Tiefe bis unter 11.800 Punkte gegangen. Am frühen Freitagmorgen könne sich der DAX wieder etwas vom nachbörslichen Kurs erholen und notiere aktuell im Bereich von 11.900 Punkten. Beachtenswert sei die plötzliche Abwärtsdynamik. Eine Korrektur sei zuvor bereits erwartet worden, aber der kräftige Kurseinbruch zeige, wie fragil die Lage im DAX trotz der vorherigen Bullenparty sei. Immer wieder sei hier zuvor bereits auf die zahlreichen unteren Gaps hingewiesen worden, die bei dem schnellen Kursanstieg stets für Argwohn gesorgt hätten. Die Bullenrally sei auf Sand gebaut und die Abwärtsbewegung könnte sich noch deutlich weiter ausdehnen.