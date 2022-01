Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX kurzfristig klar intakt, allerdings sei der DAX nach dem kräftigen Hochlauf der Vortage auch überhitzt.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne direkt weiter zulegen und die Kurslücke von Ende November bei 16.090 Punkten schließen. Gehe es weiter höher, wäre das Allzeithoch bei 16.290 Punkten die nächste Anlaufmarke. Hier verlaufe auch der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart, dem DAX bisher Einhalt geboten habe.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle im Widerstandsbereich um 16.050 Punkte nach unten ab und nehme direkt Kurs auf die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 15.890 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnte die Unterstützung bei 15.800 Punkten angelaufen werden. Darunter wäre dann der 50er EMA bei 15.680 Punkten die nächste Zielmarke. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder eintrüben und ein Kursrückgang bis zur steigenden Unterstützungslinie bei 15.160 Punkten wahrscheinlich werden. (04.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und dabei direkt mit einer Aufwärtskurslücke bei 15.947 Punkten in den Handel starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im weiteren Kursverlauf habe der DAX dann die Marke von 16.000 Punkten überbieten und bis 16.049 Punkte hochziehen können. Per Handelsschluss habe der DAX dann bei 16.020 Punkten notiert, damit aber die Marke von 16.000 Punkten weiter verteidigen können. Vorbörslich zeige sich der DAX am heutigen Dienstag im frühen außerbörslichen Handel im Bereich von 16.060 Punkten und damit nicht mehr weit von der noch offenen Kurslücke auf der Oberseite bei 16.090 Punkten entfernt. Kurslücken würden dabei oft als Anlaufmarken einer Kursbewegung dienen.