Ausblick: Der DAX zeige, angetrieben vom Handelsdeal zwischen den USA und China sowie der Aussicht auf einen geordneten Brexit Großbritanniens, wieder deutliche Stärke.



Die Long-Szenarien: Solange sich der DAX kurzfristig über dem 50er EMA halten könne, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Korrekturen, die über dem 50er EMA auslaufen würden, seien als normale Abwärtskorrekturen im bestehenden Aufwärtstrend zu sehen. Über 13.400 Punkten dürfte der DAX 13.450 Punkte anlaufen. Über 13.450 Punkten wäre der Weg für den Index bis zum Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten frei.



Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche wieder langsam ab und gebe die Marke von 13.400 Punkten auf. Weite sich die Abwärtsdynamik dann aus, dürfte der DAX erneut Kurs auf den 50er EMA bei aktuell 12.971 Punkten nehmen. Erst unter dem 50er EMA würde sich die Lage wirklich eintrüben und eine längere Korrektur wahrscheinlich werden. (17.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX vollzog in den vergangenen vier Wochen eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der Index eine Reihe von tieferen Verlaufstiefs gebildet, so bei 13.043 Punkten am 21. November, bei 12.927 Punkten am 03. Dezember und bei 12.886 Punkten am 10. Dezember. Alle Verlaufstiefs hätten dabei aber weiterhin über dem 50er EMA gelegen. Die stete Verteidigung des 50er EMA habe bereits auf weitere Stärke hingedeutet. Der DAX habe dann am 10. Dezember ein Intraday-Reversal vollziehen und in der Folge kräftig hochziehen können. Dabei sei am Vortag auch der lange umkämpfte Widerstandsbereich um 13.300/13.350 Punkte nach oben durchbrochen worden. Am Vortag sei der DAX bei 13.407 Punkten aus dem Handel gegangen.