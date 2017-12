Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spannend präsentiert sich die Kerze vom Wochenauftakt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank der Vorgaben aus den USA sei den deutschen Standardwerten erwartungsgemäß die Rückeroberung der runden 13.000er-Marke gelungen. Im Vergleich zur Eröffnung ergebe sich allerdings ein kaum veränderter Schlusskurs, so dass auf Tagesbasis ein "Kreisel" mit markantem Docht und markanter Lunte entstehe. Während dieses Candlestickmuster einen hohen Grad an kurzfristiger Unsicherheit signalisiere, passe die Tageskerze ebenfalls hervorragend zur längerfristigen Orientierungssuche. Dank des freundlichen Wochenstarts hätten die deutschen Standardwerte auf Basis der Haltezone aus dem Tief von Mitte November (12.848 Punkte) und dem unteren Bollinger Band (akt. bei 12.837 Punkten) die Kurve bekommen. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde dem DAX aber weiter einen echten Nackenschlag versetzen. Andererseits sorge auf der Oberseite ein Sprung über die beiden letzten Verlaufshochs bei rund 13.200 Punkten für den Abschluss einer kleinen Bodenbildung, die ein Anschlusspotenzial bis zum bisherigen Allzeithoch bei 13.526 Punkten bereithalten würde. Eine Rückeroberung der 38-Tage-Linie (akt. bei 13.104 Punkten) bringe die Bullen in diesem Kontext schon einmal in Position. (05.12.2017/ac/a/m)