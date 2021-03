Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zum Ende der letzten Woche und damit am großen Verfallstag, an dem Terminkontrakte auf Indices und Aktien auslaufen, eine Verschnaufpause eingelegt, so die Analysten der Helaba.



Von einem grundsätzlichen Richtungswechsel könne aber noch nicht gesprochen werden, nachdem der Index in den Wochen zuvor kräftig zugelegt und bei 14.804 Punkten sein vorläufig höchstes Niveau erreicht habe. Es sei aber an dieser Stelle auf die hohe Bewertung und die zunehmenden Risiken hingewiesen. Nicht zuletzt würden der schleppende Impffortschritt in Europa, das Infektionsgeschehen und damit die Sorgen vor erneuten Corona-Einschränkungen für Verunsicherung sorgen. Auch der weltweite Renditeanstieg werde von Marktakteuren mit Argusaugen verfolgt. Insofern sollte das Risiko einer größeren Korrektur nicht unterschätzt werden.



An der technischen Situation habe sich indes wenig verändert. Der kleine Rücksetzer am Freitag sei eher als Gewinnmitnahme zu werten. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und vonseiten der quantitativen Indikatoren gebe es keine Signale, die auf eine längere Schwächephase hinweisen würden. MACD und DMI lägen oberhalb ihrer Signallinien und der ADX steige. Eine überkaufte und korrekturbedürftige Marktlage zeige die Stochastic an, der somit zur Vorsicht mahne. (22.03.2021/ac/a/m)



