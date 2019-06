Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten kam es am Ende der letzten Woche nicht zu neuen, richtungweisenden Impulsen, so die Analysten der Helaba.



Die unerwartete Aufhellung der konjunkturellen Stimmung in Deutschland, Frankreich und der Eurozone habe die Euphorie der Woche wegen möglicher EZB-Lockerungsmaßnahmen teilweise verfliegen lassen. Dennoch könne der deutsche Aktienindex für die abgelaufene Woche auf der Habenseite verbuchen, dass ein neues Jahreshoch bei 12.438 Zählern markiert worden sei. Anschlussdynamik habe es jedoch keine gegeben und die Ausbildung eines Doppeltops könne nicht ausgeschlossen werden. Letztlich würden zunächst wohl die altbekannten Themen, wie Handels- und Iran-Konflikt, potenzielle Treiber der Entwicklungen an den Märkten bleiben. Ein auf dem Vormonatsniveau stabilisierter ifo-Geschäftsklimaindex wäre dagegen als neutral einzustufen. Spekulationen auf weitere EZB-Lockerungen würden zumindest nicht forciert, Konjunktursorgen aber ebenfalls nicht verstärkt. Im weiteren Verlauf der Woche rücke der G20-Gipfel ins Bewusstsein der Akteure.



Das Chartbild des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf Wochenbasis weiße mehrere Besonderheiten auf. Einerseits sei es dem Index gelungen, die 144-Wochenlinie (12.066) zu verteidigen, andererseits sei der DAX auf Schlusskursbasis nicht in der Lage gewesen, das Retracement bei 12.328 und insbesondere eine abwärts gerichtete Gann-Linie (12.335) zu überwinden. Bemerkenswert sei auch, dass der langfristige MACD weiterhin unterhalb des 5-Perioden Averages notiere und der Widerstand in Form eines Struktur-Clusters (12.456) seinen nachhaltigen Charakter unterstrichen habe. Spannend werde es zu sehen sein, ob das auf den 21. Juni entfallene Ende eines Preis- und Zeitzyklus einen Richtungswechsel an den Märkten nach sich ziehen werde. Unterstützungen würden sich heute bei 12.231, 12.168 und 12.159 Zählern definieren lassen, während von den Marken bei 12.314, 12.346 und 12.352 Punkten Widerstand ausgehe. (24.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >