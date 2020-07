Bei den Banken müsse damit gerechnet werden, dass die Corona-Krise deutliche Spuren hinterlassen habe. Laut Schätzungen könnten sich die Rückstellungen für faule Kredite auf bis zu 32 Milliarden Dollar summieren. Dies würde dem sechsfachen Wert im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2019 entsprechen. Für Banken mit einem großen Kreditgeschäft werde mit einem Gewinneinbruch von bis zu 84 Prozent gerechnet. Bei Häusern, welche sich mehr auf das Kapitalmarktgeschäft konzentrieren würden, seien Rückgänge von bis zu 40 Prozent möglich. Da die Erwartungen auf sehr niedrigem Niveau angesiedelt seien, bestehe die Chance auf positive Überraschungen, was an den überwiegend über dem Konsens liegenden Flüsterschätzungen abzulesen sei. Heute werde der DAX mit Kursverlusten in den Handel starten.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Begünstigt durch positive Vorgaben von den Überseebörsen, kletterte der DAX zu Wochenbeginn im frühen Handelsgeschäft auf sein Tageshoch bei 12.836 Zählern, so die Analysten der Helaba.Im weiteren Verlauf habe dieses Niveau jedoch nicht verteidigt werden können. Entsprechend könne die etablierte Handelsrange mit den Begrenzungen bei 12.400 auf der Unter- und 12.850 Punkten auf der Oberseite als intakt bezeichnet werden. Eine zentrale Rolle spiele an den Märkten die heute an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison. Unter anderem würden die Bücher von Citigroup (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 0,29 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,31 USD ausgehen), J.P. Morgan Chase (1,19 vs. 1,30), Wells Fargo (-0,11 vs. 0,05), Fastenal (0,36 vs. 0,35) und Delta Air Lines (-4,24 vs. -4,82) geöffnet.