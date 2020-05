Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich gestern zwar erwartungsgemäß erholen, doch das Aktienbarometer notiert weiter unterhalb des steilen Erholungstrends seit Mitte März, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten hätten zuletzt die Marktbreite beim DAX anhand des trendfolgenden MACD analysiert. In regelmäßigen Abständen würden sie zudem die grundsätzliche Marktverfassung für die drei großen Anlageregionen Deutschland, Europa, USA anhand dreier technischer Kriterien (Momentum, 200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy) überprüfen. Damit seien sie bei einer der wichtigsten Stärken der Technischen Analyse, denn mit den vorgestellten objektiven Maßstäben lasse sich schnell eine Vielzahl von Einzelwerten untersuchen. Bei einem positiven Momentum, einem Kurs oberhalb des langfristigen Durchschnitts bzw. einem RSL-Koeffizienten größer als 1, gehe der Techniker von einem Aufwärtstrend aus. Während in Deutschland die 160 Werte aus DAX, MDAX und SDAX auf den Prüfstand gestellt würden, seien es in Europa die Titel des STOXX Europe 600 und in den USA die Mitglieder des S&P 500. Von den 160 deutschen Standardwerten würden lediglich 7,5% ein positives Momentum in den letzten 50 Tagen aufweisen. Bei den längerfristigen Maßstäben "200-Tage-Linie" (21%) bzw. "RSL" (19%) falle die Bilanz nur etwas besser aus.Gemessen an den drei, objektiv überprüfbaren Kriterien - Momentum, 200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy - falle die Marktbreite in Europa dürftiger als in den USA aus. Schließlich befinde sich von den Einzelwerten des STOXX Europe 600 ein noch geringerer Prozentsatz in einer Haussephase. Jenseits des großen Teichs gestalte sich das Bild zwar wieder etwas freundlicher, doch hier dürfte der "Aha-Effekt" für Anleger sein, dass sich die grundsätzliche Marktverfassung nicht spürbar von der Ausgangslage in Deutschland abhebe. Vielmehr würden sich die deutschen Standardwerte auf Augenhöhe mit der Marktbreite im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) befinden. Per Saldo habe sich die grundsätzliche Marktverfassung in allen drei Anlageregionen (Deutschland, Europa, USA) von den absoluten "disstressed"-Werten von Mitte März zwar erholen können, doch insgesamt verharre die Marktbreite auf sehr niedrigen Niveaus. Diese Ausgangslage stelle für die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt letztlich einen Kontraindikator dar. Mit anderen Worten: Sollten die Aktienmärkte tatsächlich nochmals zur Schwäche neigen, um ein "zweites Standbein" auszubilden, dann dürfte dieser erneute Rücksetzer moderat ausfallen. Analog zur MACD-Auswertung stelle der unverändert vorliegende hohe Grad an überverkauften Einzelwerten einen stabilisierenden Faktor dar. (06.05.2020/ac/a/m)