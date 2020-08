Ausblick: Der Anstieg beim DAX stehe weiter auf tönernen Füßen. Die Bullen sollte zeitnah ein neues Verlaufshoch ausbilden, um die Chancen auf der Oberseite nicht verstreichen zu lassen.



Die Long-Szenarien: Solange der DAX über der Unterstützung bei 12.886 Punkten notiere, seien die Bullen am Zug und könnten den Index jederzeit über die Hürde bei 13.313 Punkten antreiben. In diesem Fall dürfte eine steile Kaufwelle einsetzen und den Index bis 13.520 Punkte antreiben. Darüber würde das Allzeithoch bei 13.795 Punkten attackiert. Ob diese Barriere in Richtung 13.900 Punkte überschritten werden könne, bleibe abzuwarten.



Die Short-Szenarien: Setze der Index dagegen im Rahmen einer Korrektur unter 12.886 Punkte zurück, wäre die Ausbruchschance zunächst vergeben und ein Rücksetzer auf 12.633 Punkte die Folge. Werde die Marke nicht für eine Bodenbildung und einen bullishen Konter genutzt, dürfte der DAX dynamisch in Richtung 12.207 Punkte-Marke einbrechen. (31.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Anstieg über den Widerstand bei 12.886 Punkten und auf das neue Verlaufshoch bei 13.313 Punkten, ging den Bullen im DAX zunächst die Luft aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mitte Juli sei der Wert in einer geradlinigen Verkaufswelle bis an den Support bei 12.207 Punkten gefallen. Diese Unterstützung sei von den Käufern zum Einstieg genutzt und eine weitere Aufwärtsbewegung entfacht worden, die bislang andauere. Sie habe den Index wieder über die 12.886 Punkte-Marke und in die Nähe des Verlaufshochs geführt. Allerdings sei es Ende der letzten Woche auf diesem Niveau wieder zu Gewinnmitnahmen gekommen.