Ausblick: Zwar sei der Index jetzt in Preisregionen vorgedrungen, an denen die Rally jederzeit in eine deutliche Korrektur übergehen könnte. Doch aktuell würden sich die Bullen noch keine Blöße geben.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index jetzt wieder über die 12.597 Punkte-Marke zurückfinden, dürfte der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen. Ein erstes Ziel eines solchen Anstiegs wäre die 12.750 Punkte-Marke. Auch dort könnte eine stärkere Gegenbewegung einsetzen. Werde die Barriere dagegen überwunden, könnte der Wert bis 12.820 Punkte klettern. Dort wäre das Aufwärtspotenzial fast erschöpft. Breche der Index dagegen auch über diesen Widerstand aus, käme es zu einer Fortsetzung der Kaufwelle bis 12.880 und 12.950 Punkte.



Die Short-Szenarien: Aktuell würde erst der nachhaltige Bruch der Unterstützungszone von 12.441 bis 12.456 Punkten dafür sprechen, dass der DAX in eine größere Korrekturphase eingetreten sei. In der Folge käme es zunächst zu einem Rücksetzer bis 12.350 Punkte. Sollten die Bullen dort nicht eingreifen können, wäre mit einem erneuten Anlaufen der 12.200 Punkte-Marke zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend dort mittelfristig fortsetzen könnte. (08.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anfang Juni setzte der DAX seinen im Dezember des Vorjahres bei 10.279 Punkten begonnenen Aufwärtstrend fort und generierte mit dem Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Wiederanstieg über die 12.200 Punkte-Marke erste Kaufsignale, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Anstieg habe zunächst bis an das Jahreshoch geführt, an dem eine leichte Korrektur an die 12.200 Punkte-Marke eingesetzt habe. Hier hätten die Bullen erneut zugeschlagen und hätten den Index zuletzt über die nahen Hürden und auf ein neues Jahreshoch bei 12.656 Punkten katapultiert. Am vergangenen Freitag sei es zu einer Gegenbewegung gekommen, die den gelungenen Ausbruch über 12.456 Punkte jedoch nicht infrage stelle.