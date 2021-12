Ausblick: Nach dem schwachen Verlauf in der zweiten Novemberhälfte hätten sich die Bullen eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Gefahr weiterer starker Abgaben sei zwar nicht vom Tisch. Kurzfristig sei jedoch Erholung angesagt.



Die Long-Szenarien: Bleibe der DAX über der Unterstützung bei 15.544 Punkten, könnte ein Anstieg über 15.700 Punkte zu einem Angriff auf das Hoch bei 15.834 Punkten führen. Hier entscheide sich der weitere Verlauf, denn ein Anstieg über die Hürde hätte eine Kaufwelle bis 16.030 Punkte zur Folge.



Die Short-Szenarien: Setze der Index dagegen in das Gap vom vergangenen Dienstag zurück, hätten die Bullen eine Schlappe erlitten und es dürfte dann auch die Unterstützung bei 15.423 Punkten gebrochen werden. Die Folge wäre eine mehrtägige Korrektur bis 15.200 Punkte und darunter bis an die zentrale Supportmarke bei 15.015 und 15.048 Punkten. Sollte der DAX unter diese Marken abtauchen, wären weitere Verluste bis 14.804 und 14.600 Punkte wahrscheinlich. (13.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche haben die Bullen den DAX nicht nur vor einem starken Verkaufssignal bewahrt, sondern mit einem massiven Kurssprung zum Wochenauftakt auch den Grundstein für eine starke Rally am Dienstag gelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index zunächst an die Hürde bei 15.423 Punkten gelaufen, um diese dann am Dienstag mit einem Aufwärtsgap zu überspringen und bis an den Widerstandsbereich um 15.810 Punkte zu klettern. Die Hochs hätten in der Folge nicht mehr überschritten werden können, eine Korrektur habe eingesetzt, die bis dato aber über dem Eröffnungskurs vom Dienstag bei 15.544 Punkten gestoppt habe.