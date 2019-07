Ausblick: Mit dem Anstieg der letzten Tage habe sich der DAX vorübergehend aus einer kurzfristig kritischen Situation befreit. Allerdings müssten die Bullen jetzt auch die nahen Hürden aus dem Weg räumen, um die Chance auf einen Ausbruch auf neue Hochs nicht zu vergeben.



Die Long-Szenarien: Ein Ausbruch über 12.438 und 12456 Punkte sollte die Käufer beflügeln und mit einer direkten Fortsetzung der Rally bis 12.597 Punkte bestätigt werden. Dort könnte eine deutlichere Korrektur einsetzen, die durchaus bis 12.456 Punkte zurückführen könne. Ein direkter oder an die Korrektur anschließender Ausbruch über 12.597 Punkte würde in der Folge für Zugewinne bis 12.750 und 12.820 Punkte sprechen.



Die Short-Szenarien: Könnten die Käufer den Index dagegen auch im dritten Anlauf nicht über den Bereich um 12.450 Punkte antreiben, wäre dies ein deutlich bearishes Signal. Zunächst wäre eine Korrektur bis 12.275 Punkte zu erwarten. Sollte der DAX dort nicht nach Norden drehen, dürften weitere Verluste bis 12.200 Punkte folgen. An dieser zentralen Unterstützung müssten die Bullen jedoch wieder aktiv werden. Denn ein Bruch der Marke könnte bereits eine Verkaufswelle bis 11.997 Punkte nach sich ziehen. (01.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach einer mehrwöchigen Korrektur an die 11.620 Punkte-Marke stieg der DAX ab Anfang Juni in einer dreiteiligen Aufwärtsbewegung über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 12.200 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze habe der Index Ende Juni ein neues Jahreshoch erreicht. Doch direkt im Anschluss an die Kaufwelle, die bis 12.438 Punkte geführt habe, sei der DAX unter Druck geraten und habe mehrfach an die Unterstützung bei 12.200 Punkten zurückgesetzt. Ausgehend von dieser Marke sei am Donnerstag der vergangenen Woche eine Erholung gestartet, die sich am Freitag fortgesetzt und über den Widerstand bei 12.350 Punkten geführt habe.