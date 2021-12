"Es gibt kaum Zweifel, dass die Märkte in diesem Monat eine holprige Strecke vor sich haben", habe Nicholas Colas, Mitbegründer von DataTrek Research gegenüber Bloomberg gesagt. "Die Geschichte zeigt einfach zu deutlich, wie der Dezember abläuft, wenn wir bereits hervorragende Renditen gesehen haben."



Unsicherheit könnte von der FOMC-Sitzung herrühren, die nächste Woche stattfinden werde. Sollte sich die Omikron-Variante doch nicht als so bedrohlich herauskristallisieren, sollte die FED früher als erwartet die Zinsen erhöhen. Wenn dann auch noch der US-Verbraucherpreisindex am kommenden Freitag über den Erwartungen liegt, scheint dies beschlossene Sache zu sein und die Aktienmärkte belasten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



In der nächsten Woche stehe eine Reihe von Notenbankentscheidungen auf der Agenda: Ungarn, Chile, Indonesien, die Schweiz, Norwegen, die Europäische Zentralbank (EZB), Mexiko, Russland und, vielleicht am spannendsten, die Türkei. Hinzu kämen die wiederkehrenden Probleme beim chinesischen Immobilienentwickler Evergrande. Eine Pleite wäre fatal und könnte weltweit Auswirkungen haben.



Aus unserer Sicht ist es noch zu früh, von einem Befreiungsschlag zu sprechen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Noch werde keine neue Long-Position eröffnet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Anleger nehmen die starken Vorgaben aus den USA und aus Asien zum Anlass, selbst bei Aktien zuzugreifen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der XDAX notiere rund 10 Minuten vor dem Xetra-Handelsstart bei 15.523 Punkten und damit über der wichtigen 200-Tage-Linie. Sei das jetzt der Befreiungsschlag, auf den viele Anleger warten würden?Aus technischer Sicht sei der Anstieg über die 200-Tage-Linie positiv zu werten. Das habe der DAX schon einmal am 1. Dezember versucht, sei aber dabei gescheitert. Entscheidend sei jetzt, dass er sich nicht nur über dem gleitenden Durchschnitt behaupte, sondern auch den Bereich um 15.540 Punkte überwinde. Dann könnte der DAX in das Gap hineinlaufen, das er Ende November aufgerissen habe.