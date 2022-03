Ausblick: Der größte Tagesgewinn seit dem 16. März habe den Ausbruch über den markanten Widerstand bei 14.550 ermöglicht. Dafür stehe das Börsenbarometer nun direkt vor dem nächsten Bremsbereich.



Das Long-Szenario: Nachdem sich das zuletzt aufgestaute Bewegungspotenzial auf der Oberseite entladen habe, sollte der Break idealerweise mit weiteren Anstiegen bestätigt werden. Dabei würden die Kurse jetzt jedoch auf die Widerstandszone zwischen 14.819 und 14.844 treffen, die sich von dem Oktober- sowie dem Februar-Zwischentief ableiten lasse. Nachdem dieses Level gestern nur intraday habe überwunden werden können, müsste der Ausbruch hier ebenfalls per Tagesschluss erfolgen, um den Weg an, besser noch über die 15.000er Barriere freizumachen. Darüber wäre dann die Volumenspitze im Bereich von 15.200 Punkten als Widerstand zu nennen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte nun zunächst auf die bekannte Volumenspitze geachtet werden; falle der Index unter 14.550 zurück, könnte die gestern in den Chart gerissene Kurslücke bei 14.417 Punkten geschlossen werden. Darunter wäre bereits mit einem Test der 14.000er Schwelle zu rechnen, wobei sich bei 14.110 Zählern noch eine untergeordnete Haltelinie antragen lasse. Unterhalb von 14.000 Punkten stütze zwar noch eine Volumenspitze, allerdings könnte es auch direkt zu einem Gap-Close bei 13.917 kommen, da sich auf diesem Niveau noch die offene Kurslücke vom 16. März befinde. (30.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am gestrigen Dienstag vom Start weg nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bei 14.593 und damit rund 176 Punkte über dem Vortagsschlusskurs eröffnet, seien die Notierungen zwar noch einmal ganz kurz auf das Tagestief bei 14.554 gedippt. Mit dem Intraday-Pullback auf die zuletzt so hartnäckige Volumenspitze habe der DAX aber den Grundstein für den anschließenden Kursschub gelegt. In der Spitze seien die Notierungen dabei bis auf 14.925 gestiegen, womit die runde 15.000er Marke schon in Sichtweite geraten sei. Am Ende eines spektakulären Handelstages hätten schließlich ein Plus von 2,8% und ein Schlusskurs von 14.820 zu Buche gestanden.