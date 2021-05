Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell noch in einer Abwärtskorrektur, könnte aber bereits am heutigen Montagvor einem Trendwechsel auf Long stehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsbewegung vom Donnerstag und Freitag weiter fortsetzen und über das Verlaufshoch bei 15.419 Punkten ansteigen. Damit wäre die Kette von tieferen Verlaufshochs durchbrochen und ein weiterer Kursanstieg bis zum Allzeithoch bei 15.501 Punkten möglich. Gehe es weiter höher, könnte die obere Begrenzung dessteigenden Trendkanals bei aktuell 15.870 Punkten angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe noch unter dem Verlaufshoch bei 15.419 Punkten wieder nach unten ab und nehme erneut Kurs auf den 50er EMA. Unter dem 50er EMA könnten die Bären Kurs auf das Verlaufstief bei 14.816 Punkten nehmen, darunter wäre dann ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 14.760 Punkten zu erwarten. (17.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 15.501 Punkten vom 19. April in einer Abwärtskorrektur mit tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das jüngste Verlaufstief sei am 13. Mai bei 14.816 Punkten im Bereich des 50er EMA gebildet worden. In der Vergangenheit sei der DAX bei Abwärtskorrekturen immer wieder im Bereich des 50er EMA nach oben abgedreht und habe eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Die Aufwärtsdynamik vom Donnerstag mit der langen weißen Tageskerze sei auch am Freitag weiter fortgesetzt worden. Der DAX sei knapp unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 15.417 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbörslich habe der DAX aber noch weiter bis 15.470 Punkte ansteigen können.