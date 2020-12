Ausblick: Der DAX befinde sich unverändert in einer langen Seitwärtsphase und eine nachhaltige Richtungsentscheidung sei noch nicht gefallen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter über den 10er EMA ansteigen und Kurs auf die Marke von 13.500 Punkten nehmen. Gehe es weiter höher, wäre mit einem Hochlauf bis zum noch offenen Gap bei 13.624 Punkten zu rechnen. Darüber wäre dann ein erneuter Angriff der Bullen auf das Allzeithoch bei 13.795 Punkten zu erwarten, wo der DAX zuvor mit dem Verlaufshoch bei 13.774 Punkten nur knapp gescheitert sei.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nur leicht über den 10er EMA ansteigen und sacke dann direkt wieder nach unten ab. Die nächste große Zielmarke der Bären wäre dann am 50er EMA bei 13.100 Punkten zu sehen. Hier verlaufe auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Rutsche der DAX hier nach unten durch, könnte das noch offene Gap bei 13.595 Punkten angesteuert werden. (23.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich nach dem Kurseinbruch am Montag wieder etwas erholen und die Aufwärtsbewegung auch am Vortag fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Per Handelsschluss habe der Index am Vortag bei 13.418 Punkten notiert, nachdem er am Montag im Tagestief noch 13.060 Punkte erreicht habe. Wichtig sei nun der 10er EMA bei 13.400 Punkten. Hier müsse der DAX nachhaltig ansteigen, damit ein neues Stärkesignal generiert werden könne. Könne der DAX hier nur leicht nach oben durchbrechen und tauche dann wieder nach unten ab, würde sich mit einem neuen Kursrückgang unter 13.400 Punkte ein neues Schwächesignal ergeben. Mittelfristig sei der DAX aber weiterhin bullish einzustufen, solange der 50er EMA im Tageschart bei 13.100 Punkten nicht unterschritten werde.