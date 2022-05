Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete Freitag mit einem bullischen "ISLAND Gap" (13.882/13.966), das er, für mich überraschend, im XETRA-Handel teilweise offen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst in der Nachbörse sei der DAX bis 13.852 gefallen.



Der DAX beginne heute sehr fest, deutlich über 14.000, zwischen 14.162/14.226. Der Handel stoße bei 14.161 bzw. 14.226 sogleich auf Widerstände, um spontane Konsolidierungen Richtung 14.029(PP) oder 13.989/13.982(Vortagesschlusskurs) einzuleiten. Unterhalb des Vorwochenhochs 14.226 komme methodisch bzw. mustertechnisch noch eine 2. Pullbackphase bis 13.683 in Frage, bevor der DAX den Versuch unternehme, Richtung 14.800 vorzustoßen. Sollte der DAX direkt über 14.226 steigen, dann seien stärkere Varianten im Spiel, die direkt auch den Versuch des Kreuzens des großen DAX-Trendwechselpunktes 14.315 beinhalten könnten, was ja bekanntlich den Weg zu ca. 14.815 freimachen würde. (23.05.2022/ac/a/m)



