Paris (www.aktiencheck.de) - Eine nette Anstiegssequenz, von 14.950 kommend, bis 15.736 liegt hinter dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei noch nicht viel gewonnen worden, sondern nur der aktive Abwärtstrend erreicht. Die von der BNP Paribas beachtete subjektive horizontale "MOB*"-Marke 15.724 sei gestern nur sehr temporär "angekratzt", aber nicht wirklich attackiert worden. DAX-Tageshoch sei 15.736 gewesen. Der XETRA DAX-Tagesschluss sei bei 15.614 festgestellt worden.



Es müsste heute ein DAX- und FDAX Abwärtstag werden! Die Ausgangsparameter seien entsprechend angelegt. Das Ganze gelte, solange es kein höheres Hoch als gestern gebe, so einfach sei es. Die These bestätigen würde ein heute deutlich steigender VDAX NEW. Die Vorbörse zeige sich bereits schwach, mit XDAX-Kursen von ca. 15.550. Die Tageskerzenchart-Parameter "KIJUN" und "SMA200" würden die eigentlichen Hürden der letzten fünf Tage darstellen. Diese Parameter würden sich bei 15.615/15.619 befinden und würden ergänzt durch den "EMA200" des Stundenkerzencharts bei 15.631. (03.02.2022/ac/a/m)



