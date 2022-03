Ausblick: Mit dem gestrigen Tagesgewinn habe der deutsche Leitindex die Abwärtstendenz vom Wochenstart erfolgreich gekontert. Für den Sprung über den Widerstand bei 14.550 habe es dabei allerdings immer noch nicht gereicht.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite gelte es unverändert, die Volumenspitze bei 14.550 zu überbieten. Erst wenn der Index oberhalb dieser hartnäckigen Barriere aus dem Handel gehe, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an die beiden Tiefs aus dem Oktober (14.819) bzw. Februar (14.844). Dieser Bremsbereich dürfte ebenfalls nicht im ersten Anlauf zu knacken sein. Sobald der Break jedoch gelinge, könnte ein Anstieg bis an die 15.000er Schwelle folgen.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen erneut nach unten ab, sollte zunächst auf das Verlaufstief vom Freitag bei 14.110 geachtet werden; halte diese Linie dem Verkaufsdruck nicht stand, dürfte die 14.000er Marke mit der Volumenspitze ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt werden. Setze sich die Korrektur anschließend fort, könnte es bei 13.917 zu einer Schließung der Kurslücke vom 16. März kommen. Darunter seien das Top vom 9. März bei 13.848 und das Vor-Corona-Hoch bei 13.795 Punkten als weitere Unterstützungen zu nennen. Sollten die Kurse auch dort keinen Halt finden, müsste im Anschluss auf das 2018er Hoch bei 13.597 und die markante Volumenspitze zwischen 13.240 und 13.200 Punkten geachtet werden. (23.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern, nach dem verhaltenen Start am Montag, wieder in den Erholungsmodus schalten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index bei 14.366 schon in der Gewinnzone gestartet und habe das Tagestief, das ebenfalls über dem Vortagsschlusskurs gelegen habe, bei 14.343 direkt nach der Eröffnung markiert. Im weiteren Verlauf sei das Aktienbarometer bis auf das Intraday-Top bei 14.508 geklettert, habe dieses Niveau jedoch wieder nicht bis zur Schlussglocke halten können. Am Ende habe der DAX mit einem Plus von 1% bei 14.473 Punkten notiert.