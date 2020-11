Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit dem Aktivieren der Bodenformation (11.650+x) kraftvoll auf dem Weg nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine erste Strecke sei im DAX-FUTURE bis 12.254 gelaufen und sei im FDAX von einem 500 Punkte Pullback abgelöst worden. Seitdem steige der FDAX erneut, erreiche ausgehend von 11.775 neue Hochs über 12.254.



Das "100% measuring"-Ziel bemesse sich im FDAX mit 12.710. Wenn da die großen DAX Tageskerzenchart-Widerstände bei 12.300/12.375 nicht wären, könnte man sogar meinen, dass dies klappe. So sei es aber ein hartes Stück Arbeit für die Bullen, den Weg zu 12.710 zu finden. Darum heute früh ab 12.375 erstmal nach unten schauen würden, zumal der DOW eine "abc"-Flagge abwärts in Richtung 27.750 baue in der Nacht. DAX-Unterstützungen würden bei 12.260 warten. (05.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



