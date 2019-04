Der DAX habe gestern die Handelsspanne nach oben verlassen können. Nun gelte es, die waagerechte Trendlinie bei 12.114/12.131 Punkten zu bezwingen. Darüber bestünde weiteres Kurspotenzial bis 12.218 Zählern. Dieses Kursziel sei anhand der Höhe der Chartformation abgeleitet worden.



Allerdings sei der deutsche Leitindex reif für eine kurze Pause. Der Relative-Stärke-Index (RSI) halte sich erneut in der überkauften Zone auf. Komme es zu Gewinnmitnahmen, sichere die überwundene Oberseite der erwähnten Handelsspanne bei 12.029/12.032 Punkten nach unten ab.



Der Dow Jones habe in den vergangenen zwei Wochen zwei wichtige Zwischenhochs zurückgewonnen. Dies seien die beiden Hochs bei 26.071 Punkten von Anfang Dezember sowie bei 26.278 Zählern von Anfang November. Diese würden dem US-amerikanischen Leitindex nun als Unterstützungen dienen.



Im Augenblick laufe der Versuch, das Verlaufshoch bei 26.498 Punkten vom 5. April zu überwinden. Gelinge dies auf Schlusskursbasis, könnte die Kletterpartie in Richtung des Allzeithochs bei 26.951 Zählern vom 3. Oktober 2018 fortgesetzt werden. Ein durchaus realistisches Szenario, da der Relative-Stärke-Index (RSI) noch keine Übertreibung signalisiere. (17.04.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern seinen Höhenflug unbeirrt fortgesetzt, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Bedanken könnten sich die Anleger hierzulande bei der Wall Street. In New York würden die Indices weiter gen Norden eilen. Störenfriede seien zurzeit nicht auszumachen bzw. mögliche Belastungsfaktoren werden verdrängt. Erfreuliche Quartalsergebnisse in den USA, die Verschiebung des Brexit und positive Konjunkturdaten würden sogar die zuletzt scheuen Anleger zurückholen.