Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete am Donnerstag nach der reibungslosen Vereidigung des neuen US-Präsidenten Biden und dem tags zuvor vom S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) markierten Allzeithoch freundlich in den Handel, so die Analysten der Helaba.



Im Zuge dessen sei die umkämpfte 14.000er Marke kurzzeitig übersprungen worden. Einmal mehr habe sich jedoch gezeigt - was bereits an den Vortagen zu beobachten gewesen sei - dass das Momentum derzeit nicht ausreiche, um die psychologisch wichtige Marke nachhaltig herauszunehmen. Insofern könne die These aufgestellt werden, dass sich das Handelsmuster aktuell wiederhole. Offensichtlich kämen Investoren zu dem Ergebnis, dass die vorzufindenden Chancen im Vergleich zu den einzugehenden Risiken nicht ausreichend groß seien, um noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Ohnehin gelte es erneut zu betonen, dass das Bewertungsniveau keineswegs mehr als günstig anzusehen sei. Selektiv, auf Einzelwerte bezogen, könne sich das Bild jedoch noch unterschiedlich darstellen.



Obwohl sich der DAX zuletzt etwas nach oben habe arbeiten können, falle weiterhin auf, dass verschiedene Indikatoren diese Bewegung nicht mehr abbilden würden und entsprechend negative Divergenzen vorlägen. Zu bemängeln seien auch die bestenfalls durchschnittlichen Handelsumsätze. Diese Konstellationen würden allgemein als Warnhinweis auf einen nicht mehr idealtypischen Verlauf verstanden. Auf der anderen Seite sollte aber nicht vergessen werden, dass die Trends auf allen Zeitebenen noch immer aufwärtsgerichtet seien. Getreu dem Motto "der Markt hat immer Recht" erscheine es sinnvoll, einen von hohem Momentum begleiteten Ausbruch abzuwarten. Die entsprechenden Begrenzungen seien bei 13.750 auf der Unter- und 14.099 auf der Oberseite zu finden. (22.01.2021/ac/a/m)

