Daimler habe angekündigt, dass die Mitarbeiter der Marke Mercedes-Benz für das Jahr 2021 einen Bonus von bis zu 6.000 Euro erhalten würden. Die Auszahlung erfolge zusammen mit den Löhnen für Februar 2022, und rund 100.000 Beschäftigte hätten Anspruch auf einen Bonus. Die kürzlich ausgegliederte Daimler-Lkw-Sparte habe ebenfalls angekündigt, dass sie für 2021 Boni von bis zu 6.000 Euro zahlen werde.



Einem Bericht des Handelsblatts zufolge werde die Deutsche Telekom den Vertrag ihres Vorstandsvorsitzenden Timotheus Höttges verlängern. Der neue Vertrag solle bis Ende 2026 laufen. Die Entscheidung werde heute in einer Aufsichtsratssitzung getroffen.



Merck plane Berichten zufolge den Bau einer neuen Produktionsanlage für Materialien, die in Halbleitern verwendet würden, in Taiwan. Das Unternehmen habe auch gesagt, dass es plane, die Investitionen in Forschung und Entwicklung in dem Land zu erhöhen. Merck wolle in den nächsten fünf bis sieben Jahren rund 17 Milliarden TWD (rund 611 Millionen USD) in Taiwan investieren.



Einschätzungen von Analysten:



AIXTRON werde von Morgan Stanley mit "equal weight" bewertet. Das Kursziel sei auf 19,00 Euro gesetzt worden. (15.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die meisten westeuropäischen Indices würden heute zulegen, es gebe jedoch einige Ausnahmen - der britische FTSE 100 (UK100) und der spanische IBEX (SPA35) würden niedriger notieren. Der polnische WIG20 (W20) sei mit einem Minus von über 1% der größte Underperformer unter den europäischen Blue-Chips-Indices. Der Handel sei während des Vormittags etwas gedämpft, da die Anleger die wichtige FOMC-Entscheidung abwarten würden.Der DAX setze die jüngsten Rückgänge fort und habe die Unterstützungszone beim 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung von Ende November getestet. Den Bullen sei es gelungen, diesen Bereich zu verteidigen, aber die anschließende Erholung sei an der 200-Stunden-Linie gestoppt worden. Bislang sei die Volatilität heute begrenzt gewesen.