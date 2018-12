Ausblick: Der Index dürfte jetzt an sein derzeitiges Jahrestief und damit an die zentrale Unterstützung bei 10.550 Punkten zurücksetzen. Die Gefahr weiterer Abgaben sei hoch. Dennoch könnte es in diesem Bereich zu einer Bodenbildung kommen.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der DAX jetzt über der 10.550 Punkte-Marke, wäre ein Anstieg an die Hürde bei 10.762 Punkten möglich. Sollte die Marke überwunden werden, könnte der DAX zügig bis an die 10.850 Punkte-Marke klettern. Dort dürften die Bären erneut zuschlagen. Darüber stünde dagegen das Zwischenhoch bei 10.988 Punkten und die Hürden bei 11.009 und 11.051 Punkten auf der Agenda.



Die Short-Szenarien: Setze der DAX dagegen unter 10.550 Punkte zurück, könnte es im Bereich einer kleineren Unterstützung bei 10.430 Punkten zu einer Erholung kommen. Darunter drohe dagegen die Fortsetzung der Baisse bis 10.300 Punkte und mittelfristig bis 10.175 Punkte. (20.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX Anfang Dezember am kurzfristigen Widerstand bei 11.570 Punkten nach unten abgeprallt war, setzte sich mit Unterschreiten der Unterstützung bei 11.430 Punkten eine massive Abwärtsbewegung in Gang, die den Index in der Spitze bis an den Zielbereich bei 10.550 Punkten einbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurz vor dem Erreichen der Marke sei der Ausverkauf gestoppt und in eine dynamische Erholung übergegangen, die den Wert fast wieder an das Zwischentief bei 11.009 Punkten angetrieben habe. Hier sei es zu einer weiteren Abwärtswelle gekommen, die den DAX wieder unter die 10.850 Punkte-Marke gedrückt habe. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase sei es in der gestrigen Nachbörse zu deutlichen Verlusten gekommen.