Ausblick: Weiterhin sei der DAX aufgrund des starken Anstiegs der letzten Wochen korrekturanfällig. Eine Fortsetzung der Gegenbewegung sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Aufwärtstrend bislang nicht von dieser Konsolidierung beeinträchtigt werde.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index über dem Tief vom Dienstag bei 11.850 Punkten verbleiben, könnte das Zwischenhoch bei 11.988 Punkten erreicht werden. Bei einem Anstieg über die Marke wären das Verlaufshoch bei 12.029 Punkten und der Widerstand bei 12.050 Punkten als nächste Ziele zu nennen. Dort könnte die Ausbildung eines kurzfristigen Doppelhochs den Aufwärtstrend abbremsen. Werde die 12.050 Punkte-Marke dagegen ebenfalls überschritten, könnte die Erholungsrally bis 12.200 Punkte und darüber bereits bis 12.456 Punkte ausgedehnt werden.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 11.850 Punkte würden dagegen für einen Rücksetzer bis 11.723 Punkte sorgen. Dort könnte sich der Aufwärtstrend nach einer kurzen Bodenbildung wieder fortsetzen. Sollte der DAX dagegen auch unter diese Marke fallen, müsste man sich auf einen weiteren Verkaufsimpuls bis 11.612 und 11.500 Punkte einstellen. (11.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit der Rückeroberung der 11.430 Punkte-Marke setzte sich der Aufwärtstrend beim DAX ab Ende März dynamisch fort und führte zu einem Anstieg über die starken Barrieren bei 11.723 und 11.865 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Aufwärtsimpuls habe Anfang April an die Oberseite eines sich ausweitenden Dreiecks geführt. Dieses Chartmuster deute eine vorübergehende Korrekturphase innerhalb eines Trends an und habe zuletzt auch für einen leichten Kursrückgang gesorgt, der in dieser Woche vorübergehend unter die 11.865 Punkte-Marke gereicht habe. Im gestrigen Handel habe der Index jedoch bereits wieder über die Marke zurückfinden können.