Wirecard sei am Dienstag der stärkste DAX-Wert. Das Zahlungsunternehmen habe beschlossen, seine Ziele bis 2025 anzuheben. Das Unternehmen habe gesagt, dass sein Umsatz im Jahr 2025 mehr als 12 Mrd. EUR betragen könnte, während es zuvor einen Umsatz von mehr als 10 Mrd. EUR angestrebt habe. Das EBITDA-Ziel für die Neuausrichtung sei von 3,3 Mrd. auf 3,8 Mrd. EUR angepasst worden. Wirecard habe auch sein Ziel für das Transaktionsvolumen von 710 Mrd. auf 810 Mrd. EUR angehoben. Die Anhebung der Ziele bis 2025 solle eine Folge der starken Partnerschaft mit der SoftBank sein.



Airbus habe für September seine Zahlen zu Aufträgen und Lieferungen veröffentlicht. Der europäische Flugzeugbauer habe im Vormonat Aufträge über 41 Flugzeuge erhalten und 71 Flugzeuge ausgeliefert. Der Auftragsbestand des Unternehmens habe Ende September bei 7.133 Flugzeugen gelegen - davon 6.203 Single-Aisle-Jets und 930 Großraumjets.



Die Deutsche Bank habe für E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) eine "hold"-Empfehlung herausgegeben und das Kursziel für die Aktie auf 9,20 EUR festgelegt.



Continental habe eine Herabstufung durch Barclays erhalten. Die britische Bank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "equal-weight" auf "underweight" gesenkt. Das Kursziel sei von 130 EUR auf 115 EUR gesenkt worden. (08.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der positiven Stimmung während der asiatischen Sitzung eröffneten die Aktien in Europa gemischt, so die Experten von XTB.Der polnische Index WIG20 (W20) sei in den ersten Handelsminuten der Spitzenreiter unter den europäischen Blue-Chip-Indices gewesen, während der Schweizer SMI (SUI20) der größte Underperformer gewesen sei. Dennoch sei die Mehrheit der europäischen Aktienindices nach der ersten Stunde der Sitzung gesunken. WKN 846900 ) habe im vorbörslichen Handel die Widerstandszone unterhalb des 50% Fibo-Niveaus (12.150 Punkte) der jüngsten großen Abwärtsbewegung nicht überwinden können. Der DAX habe nach der europäischen Eröffnung einen deutlichen Rückgang verzeichnet und das 38,2% Fibo-Niveau unterschritten. Falls sich die Bewegung fortsetze, sollten sich Händler auf die Marke von 12.020 Punkten konzentrieren, da dort die untere Grenze der Overbalance-Struktur im aktuellen Aufwärtsimpuls zu finden sei. Ein Durchbruch würde einen Test der Widerstandszone beim 23,6% Fibo-Niveau (11.970 Punkte) ermöglichen. Wenn sich die Bullen wiederum einer weiteren Schwäche widersetzen würden, könnte die oben genannte Widerstandszone wieder in den Fokus rücken.