Auch die offene Frage, ob die USA zum Stichtag 15. Dezember die Zölle auf chinesische Produkte erhöhen würden, habe dafür gesorgt, dass sich die Markteilnehmer nicht zu weit aus dem Fenster hätten lehnen wollen. Zudem dränge sich angesichts relativ moderater Umsätze der Eindruck auf, dass erste Adressen bereits damit begonnen hätten, die Bücher für dieses Jahr zu schließen. Letztgenannter Aspekt erscheine logisch, da sich der Markt aktuell bestenfalls seitwärts bewege und seit Jahresbeginn mit verschiedenen Assets eine sehr gute Performance habe erzielt werden können. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde heute kaum verändert in den Handel starten. Die Überseebörsen würden keine Impulse liefern.



Zwar sei es dem DAX gestern gelungen, die Widerstandsmarke in Form einer Strukturprojektion bei 13.108 Zählern zu überwinden, deutlich entfernen können habe sich der Index von dieser jedoch nicht. Auch die bei 13.125 Punkten verlaufende, Mittellinie des Time Series Channels habe sich ebenso als Hürde wie auch der Cluster erwiesen, bestehend aus einem fraktalen Average und dem auf einem Kama und einer Instantanious Trendline basierenden Durchschnitt (IKAM). Beide würden auf die 13.185er Marke entfallen.



Nachdenklich stimme auch der mittlerweile lediglich bei gerade einmal 19,57 notierende ADX. Die zur Beurteilung des mittelfristigen Trends relevante 50-Tagelinie (12.908) sei noch ein Stück entfernt, wie die Kursbewegung vom 2. Dezember gezeigt habe, brauche es nicht zwangsläufig viel Zeit, um diese einem neuerlichen Test zu unterziehen. Insofern gelte es auch die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten im Auge zu behalten, denn lediglich elf Anteilsscheine würden derzeit einen positiven DMI aufweisen. Auch sei nochmals der Hinweis erlaube, dass in acht bzw. neun Tagen zwei große Preis- und Zeitzyklen enden würden. (12.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt lange Zeit uninspiriert, berichten die Analysten der Helaba.Erst am Nachmittag sei der Sprung in die Pluszone gelungen. Das möge einerseits der Tatsache geschuldet sein, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld wichtiger Events, wie beispielsweise der gestrigen US-Notenbank-Sitzung, mit Neuengagements tendenziell zurückhalten würden. Heute stünden zudem die EZB-Sitzung und insbesondere die Parlamentswahl in Großbritannien im Fokus. Laut Umfragen und bei den Buchmachern lägen die Torys vorne. Da die Wahllokale erst um 23 Uhr unserer Zeit schließen würden, sei mit einem Ergebnis jedoch erst morgen früh zu rechnen.