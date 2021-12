Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bröckelt immer weiter ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index habe den Tage bei 15.453,56 beendet, also nun sogar wieder knapp unter der SMA200 Tagelinie. Im indikativen DAX sei der Aufwärtstrend der letzten zehn Tage bei 15.464 gerade noch so intakt.



Drohe hier eine große DAX-Bullenfalle? Der DAX im Tageskerzenchart hänge exakt an der "kleinen Klippe 15.473/15.461". Ein Bein habe er per Tagesschluss schon drüber baumeln. Der DAX bröckle immer weiter ab. Der Index habe den Tage bei 15.453,56 beendet, also nun sogar wieder knapp unter der SMA200 Tagelinie. Noch ein Milligramm Schwäche drücke den DAX wieder unter die Wolke (heute bei 15.461 stehend) und dann wäre nur noch der EMA200 bei 15.250 zum Schutz vor einem freien Fall zur DAX "Klippe" 14.815 vorhanden, deren DAX Annäherung unter 15.101 endgültig signalisiert werden würde. (15.12.2021/ac/a/m)

