Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am EMA200 des Tageskerzencharts bei 12.525 gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Unterhalb von 12.466 habe sich eine Doppeltopformation vollendet.



12.525 sei vorerst wieder blockiert, also ein Widerstand. Nach dem 1. Rutsch von 12.643 bis 12.312 hätten die Marktteilnehmer eine Gegenbewegung eingeleitet. Dies werde vorerst als Zwischenanstieg eingestuft und könne heute zeitweise noch seine Fortsetzung finden. Heute Vormittag könnten somit, bei Einhaltung der Unterstützung 12.380, zunächst die oberen Ziele bei 12.480 und ggf. 12.525 angesteuert werden. Ausgehend von 12.480 oder 12.525 sei dann später eine weitere große Abwärtswelle bis 12.185/12.150 und in den nächsten Tagen bis 12.120 bzw. 12.000 realistisch. Nur im Falle des Anstieges über 12.666 falle diese 2. Schwächephase aus. (26.04.2018/ac/a/m)