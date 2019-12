Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der FDAX hatte am letzten Freitag bei 13.450 ein zufriedenstellendes Ziel erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der FDAX würden seitdem pausieren. Der FDAX werde in Position gebracht für den Dezemberverfall am Freitag.



Ausblick: Ein größeres Ziel sei in unmittelbarer Nähe. Es handele sich um den aktiven Doppelboden "buy trigger" in Höhe von 13.190 und den Tages-"IKH" bei 13.170. Ab 13.190/13.170 gebe es neue Anstiegschancen. Eine weitere Unterstützung stelle heute auf doppelte Weise 13.112 dar. DAX Widerstände würden sich bei 13.275 und 13.322 sowie 13.450 und 13.500 in den Weg stellen. Mehr als 13.450/13.500 sei kaum drin bis zum Jahresschluss. Die 12-monatige Aufwärtstrendkanalbegrenzung behindere das Weiterkommen. (19.12.2019/ac/a/m)

