Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer ist derzeit nicht besonders hoch. Weltweite Konjunktursorgen haben wieder zugenommen, wofür unter anderem die fortgesetzte Inversion der US-Renditestrukturkurve verantwortlich gemacht wurde, so die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe 0,3% tiefer bei 11.701 Punkten geschlossen und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe 0,2% auf 3.365 Zähler nachgegeben. Gegen den Trend hätten die Anteilsscheine von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) den dritten Tag in Folge zulegen können (+0,7%). Von konjunktureller Seite dürfte es heute keine Belastungen geben. Die vorläufigen Inflationsraten in Spanien und Deutschland würden niedrig und deutlich unterhalb des EZB-Ziels bleiben und somit die Währungshüter in ihrem Vorhaben bestärken, die Geldpolitik weiter zu lockern. Erste Indikationen würden auf eine leicht schwächere Eröffnung schließen lassen.Das Chartbild des deutschen Leitindex sei seit dem Monatsbeginn geprägt von einer Konsolidierungsphase um die 200-Tagelinie. Nur zur Monatsmitte habe es einen Ausbruchsversuch gegeben, der zu einem Tief bei 11.266 Zählern geführt habe. In der Gegenbewegung sei deutlich geworden, dass dem Aktienindex die Kraft fehle, sich oberhalb der 21-Tagelinie festzusetzen. An vier der letzten fünf Handelstage sei der DAX letztlich an dieser Linie, die heute bei knapp 11.700 Punkten verlaufe, gescheitert. Die Rücksetzer hätten jedoch im Bereich der 200-Tagelinie geendet und so scheine es ratsam, den nächsten Richtungsimpuls abzuwarten. Gelinge der Sprung über 11.700, dürfte sich eine beschleunigte Aufwärtsdynamik ergeben und jenseits der Hochs von letzter Woche (11.853) erscheine der Weg frei für weitergehende Befestigungen bis in Richtung des 61,8%-Retracements bei 12.090 Zählern. Auf der Unterseite seien die Zone 11.550/60 sowie die Marke 11.266 entscheid. Darunter würden Kurse unter 11.000 Punkte drohen. (29.08.2019/ac/a/m)