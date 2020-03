Ausblick: Die Kursentwicklung in der Vorwoche sei stark bearish zu werten. Der DAX dürfte auch die neue Handelswoche sehr schwach eröffnen. Komme nun kurzfristig Panik in den Markt, würden charttechnische Supports in den Hintergrund rücken.



Die Short-Szenarien: Bei 11.430 und 11.300 Punkten würden sich die nächsten Unterstützungen im Index herausarbeiten lassen. Bewahrheite sich der Sell-off, der sich bereits im Future ankündige, auch zum XETRA-Start und würden diese Marken aufgegeben, lägen die nächsten Supports erst wieder bei 10.800 Punkten und darunter 10.279 und 10.190 Punkten. Erreiche der DAX tatsächlich Kurse im unteren 10.000-Punkte-Bereich auf direktem Weg, erhöhe sich die Chance auf eine schnelle Gegenbewegung aufgrund des Gummiband-Effekts deutlich.



Die Long-Signale: Anzeichen für eine schnelle Stabilisierung des Index gebe es bislang keine. Vielmehr sei die überschaubare und zähe Erholung in der Vorwoche ein klar negatives Zeichen gewesen. Erst oberhalb von 12.200 Punkten könnte man den Blick in den kommenden Handelstagen wieder aufwärts richten. Weitere Erholungen in Richtung 12.600 und darüber zurück an die Abrisskante bei 12.886 Punkten wären in einem solchen Fall denkbar. Von einer derartigen Erholung sei der DAX derzeit aber meilenweit entfernt. (09.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von wichtigen Supports im Wochenchart versuchte sich der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in der Vorwoche an einer Erholung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese sei aber deutlich überschaubarer ausgefallen als die der US-Indices. Bereits um 12.200 Punkte hätten sich die Verkäufer wieder zurückgemeldet und den Index auf neue Jahrestiefs gedrückt. Erst knapp vor dem nächsten Support bei 11.430 Punkten habe die Abwärtsbewegung am vergangenen Freitag gestoppt.