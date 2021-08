Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings befinde sich der DAX im Monatschart weiterhin direkt an einem massiven Widerstand in Form des langfristigen Fibonacci-Fächers.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle wie in den Vormonaten erneut am Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab, nehme Kurs auf den 10er EMA bei 15.789 Punkten. Gehe es hier weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA zu rechnen. Erst bei einem Durchbruch unter den 50er EMA, würde sich die Lage für den DAX eintrüben und eine längere Abwärtsbewegung nach einem Abprall am Fibonacci-Fächer wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage fortsetzen und erneut über die Marke von 16.000 Punkten ansteigen. Falle dann auch der Fibonacci-Fächer im Monatschart, würde ein neues langfristiges Stärkesignal entstehen und ein weiterer Hochlauf bis 16.300 Punkte zu erwarten sein. (16.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 15.048 Punkten in einem Aufwärtstrend und konnte dabei zunächst den wichtigen 50er EMA erobern und damit ein Stärkesignal generieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurse über dem 50er EMA würden auf mittelfristig eher weiter steigende Notierungen hindeuten. In der Folge habe der DAX den 50er EMA verteidigen und eine Seitwärtsbewegung einleiten können. Dann sei ab dem 04. August ein weiterer Kursanstieg gefolgt, wobei Abwärtsbewegungen stets über dem 10er EMA ausgelaufen seien und damit weiter Stärke gezeigt worden sei. Am Freitag habe der DAX mit dem Tageshoch bei 16.030 Punkten ein neues Allzeithoch generieren können, bevor er dann bei 15.977 Punkten leicht unter der Marke von 16.000 Punkten aus dem Handel gegangen sei.