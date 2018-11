Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: In Folge des Bruchs der zentralen Unterstützung bei 11.726 Punkten war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Oktober bis an die nächsttiefere charttechnische Zielmarke bei 11.150 Punkten und kurzzeitig bereits darunter eingebrochen, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader"



Ausgehend von einem neuen Jahrestief habe der Index jedoch in den letzten Wochen in einer ersten Erholungsbewegung bis an den Widerstand bei 11.726 Punkten angezogen. Dort sei der Wert nach unten abgeprallt, habe zunächst jedoch bei 11.430 Punkten einen kurzfristigen Boden ausbilden können. Doch in den vergangenen Tagen hätten die Bären den Abwärtsdruck erneut erhöht und den Index unter die Marke und bis an die Unterstützung um 11.300 Punkte einbrechen lassen. Nach einer Zwischenerholung sei die Marke im gestrigen Handel erneut attackiert und wieder von den Bullen verteidigt worden.



Ausblick: Der Käuferseite sei mit der Ausbildung des Doppelbodens bei 11.300 Punkten und dem gestrigen Konter ein Achtungserfolg gelungen. Die zentralen Hürden seien aber noch nicht tangiert worden. Die Short-Szenarien: Kurzfristig könnte sich die Erholung bis an den Widerstand bei 11.550 Punkten ausdehnen, ehe die Bären dort erneut zuschlagen könnten. In diesem Zusammenhang wäre ein Rückfall unter 11.380 Punkte bereits bearish zu werten und würde einen weiteren Einbruch bis 11.300 Punkte nach sich ziehen. Abgaben unter die wichtige, mehrfach getestete Unterstützung würden die Erholung beenden und für einen Ausverkauf bis 11.150 und 11.051 Punkte sprechen. Die Long-Szenarien: Erst ein nachhaltiger Anstieg über das Zwischenhoch bei 11.649 Punkten würde den Index aus dem Seitwärtsmarkt der letzten Wochen heben. In diesem Fall würde der DAX bis 11.726 Punkte steigen können. Darüber wäre sogar mit einer Kaufwelle bis 11.865 Punkte zu rechnen. (15.11.2018/ac/a/m)