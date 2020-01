Ausblick: Dass ein neues Allzeithoch nicht zwangsläufig auch ein neues Kaufsignal mit sich bringen müsse, sei in den vergangenen Tagen im DAX deutlich geworden. Wenngleich die Bären bislang nur zeitweise hätten glänzen können, könnte ihre Zeit nun langsam gekommen sein. Ein schwacher Wochenstart reiche hierfür aber nicht aus.



Die Short-Szenarien: Der DAX dürfte heute mit Kursabgaben starten. Damit würden sofort die Unterstützungen bei 13.425 und 13.382 Punkten wieder in den Fokus rücken. Gerade bei letzterer Marke hätten die Käufer in der Vorwoche in letzter Sekunde eingegriffen und den DAX vor größeren Verkaufssignalen bewahrt. Falle der Index aber nun unter 13.382 Punkte, wäre ein prozyklisches Verkaufssignal aktiviert. Die Horizontale bei 13.300 Punkten könnte in diesem Fall zügig angelaufen werden. Darunter käme erneut der Unterstützungsbereich zwischen 13.204 und 13.170 Punkten ins Spiel. Könnten die Bullen den Index auch dort nicht stabilisieren, wäre mit einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung unter die Marke von 13.000 Punkten zu rechnen. Bei 12.986 Punkten läge in diesem bearishen Verlaufsszenario der nächste Support im Markt.



Die Long-Szenarien: Das alte Allzeithoch bei 13.597 Punkten wie auch der neue Rekordstand bei 13.640 Punkten würden nun kurzfristig die Marken darstellen, die es aus Sicht der Käufer zu überwinden gelte, um weiteres Aufwärtspotenzial im DAX freizuschalten. Das nächste Trendziel lasse sich in diesem Fall bei 13.760 Punkten nennen. Wiederum darüber wäre der Weg in Richtung 14.000 Punkte so gut wie frei. Auch würde der immer noch intakte mittelfristige Aufwärtstrendkanal seit August 2019 einen solchen Spielraum gewähren. (27.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Es ist geschafft! In der Vorwoche erreichte der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) nach wochenlangem zähen Hin und Her einen neuen Rekordstand bei 13.640 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Handelswoche habe es aber in sich gehabt. Der DAX habe ganze vier Gaps in Folge markiert, Bullen und Bären hätten sich einen harten Kampf geliefert. Ein fünftes Gap deute sich bereits zum Start der neuen Handelswoche an.