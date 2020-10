Ausblick: Der DAX sei am Vortag bei 12.854 Punkten und damit direkt am wichtigen 50er EMA aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiere der DAX aber bereits bei 12.790 Punkten deutlich tiefer unter dem 50er EMA, ein bearishes Signal.



Die Short-Szenarien: Der DAX habe mit der jüngsten Aufwärtsbewegung lediglich einen Pullback an den alten Trendkanal durchgeführt. Mit einem erneuten Kursrutsch unter den 50er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder eintrüben und eine weitere Abwärtsbewegung bis zum 200er EMA bei aktuell 12.407 Punkten zu erwarten sein. Unter dem 200er EMA würde sich die Lage für den DAX auch langfristig verdüstern und ein weiterer Kursrückgang bis zur runden Marke von 12.000 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im regulären Handel über dem 50er EMA halten und damit wieder Stärke zeigen. In der Folge wäre mit einem erneuten Angriff der Bullen auf den steigenden Trendkanal zu rechnen. Erst bei dessen Rückeroberung würde sich die Lage stabilisieren und ein weiterer Kursanstieg zum Verlaufshoch bei 13.151 Punkten wahrscheinlich werden. (20.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in der Vorwoche aus dem kleinen steigenden Trendkanal per Gap-down nach unten ausgebrochen und dabei auch unter den wichtigen 50er EMA gefallen, der aktuell im Bereich von 12.860 Punkten notiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufstief des Kursrutsches sei am 15. Oktober bei 12.599 Punkten markiert worden. In der Folge sei eine starke Gegenbewegung der Bullen gestartet. Dabei habe zunächst der 50er EMA zurückerobert und damit ein neues Stärkesignal generiert werden können. Im weiteren Hochlauf sei dann das zuvor noch offene Gap bei 12.975 Punkten geschlossen und damit das Mindestziel der Aufwärtskorrektur erreicht worden. Die Aufwärtsbewegung habe aber am alten steigenden Trendkanal geendet. Am Vortag sei der DAX hier wieder nach unten abgeprallt.