Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zum Wochenauftakt das erwartete "Closing" der jüngsten Abwärtskurslücke vollzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe das Aktienbarometer gleichzeitig die alten Hochpunkte bei 15.803/15.811/15.808 Punkten zurückerobern können. Andererseits sei die gestrige Eröffnung gleichbedeutend mit dem Tageshoch (15.931 Punkte), d.h. so überzeugend wie zum Start am gestrigen Montag komme die Rückeroberung zum Handelsschluss nicht mehr daher. Dennoch hätten die deutschen Standardwerte zum wiederholten Mal einer drohenden Korrekturgefahr getrotzt. Nicht zuletzt die neuen Allzeithochs beim S&P 500® (4.490 Punkte) und beim NASDAQ 100® (15.341 Punkte) dürften dazu beigetragen haben. Die Marktstruktur gebe vielen Anlegern indes weiterhin zu denken. In den letzten Handelstagen habe die hohe Anzahl neuer 52-Wochen-Hochs und neuer 52-Wochen-Tiefs in den USA eine große Marktspreizung dokumentiert, wie sie für die Spätphase einer Hausse typisch sei. Beim DAX® dürfte aber erst ein Bruch der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.654 Punkten) echten Korrekturbedarf nach sich ziehen, denn diese Glättung habe sich jüngst zwei Mal als solide Haltelinie herauskristallisiert. (24.08.2021/ac/a/m)



