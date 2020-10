Ausblick: Kurzfristig seien im DAX weiter steigende Kurse zu erwarten, solange der Index über seinem 50er EMA bei aktuell etwa 12.850 Punkten notiere.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter hochziehen und nehme Kurs auf die Marke von 13.200 Punkten. Gehe es weiter höher, dürfte der Index bis zum Widerstandsbereich bei 13.270/13.300 Punkten ansteigen. Darüber würde dann das Verlaufshoch bei 13.460 Punkten vom 03. September in das Visier der Bullen rücken.



Die Short-Szenarien: Der DAX habe mit der Schließung des Gaps bei 13.116 Punkten das wichtigste Korrekturziel erreicht und sei zudem überhitzt. Daher sei nun jederzeit mit einem Rücklauf zu rechnen, der erneut den 50er EMA anlaufen könnte. Gelinge den Bären hier ein Durchbruch nach unten, könnte das noch offene Gap bei 12.690 Punkten vom 02. Oktober angelaufen und geschlossen werden. Darunter wäre dann die obere Begrenzung des alten fallenden Trendkanals bei 12.480 Punkten die nächste Zielmarke. (13.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte auch am Vortag weiter ansteigen und deutlich über die Marke von 13.100 Punkten hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei auch das zuvor noch offene Gap bei 13.116 Punkten geschlossen worden. Im Tageshoch habe der DAX 13.151 Punkte erreicht, per Handelsschluss habe er nur wenig tiefer bei 13.138 Punkten notiert. Am frühen Dienstagmorgen zeige sich der DAX im vorbörslichen Handel bei 13.135 Punkten nahezu unverändert. Damit gehe die lange übergeordnete Seitwärtsbewegung seit Anfang Juni zunächst weiter. Im großen Bild im Monatschart sei zudem der jahrelange massive Widerstandsbereich ab etwa 13.400 Punkten zu erkennen, der sich dem DAX in den Weg stelle. Ob hier ein Durchbruch nach oben gelinge, bleibe abzuwarten.