Der Aufwärtstrend sei im DAX weiterhin klar intakt, allerdings sei der DAX aktuell weiter überhitzt und könnte vor einer tiefere Kurskorrektur stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei am Vortag nach dem vorherigen kräftigen Hochlauf mit einer sehr bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Die Abwärtsdynamik setze sich weiter fort und die Bären würden das untere offene Gap bei 13.601 Punkten anlaufen. Gehe es weiter tiefer, könnte wie bereits in der Vergangenheit ein Rücklauf bis leicht unter den 10er-EMA stattfinden. Ein erneuter Anstieg über den 10er-EMA wäre dabei als bullishes Signal zu werten. Sollte sich die Abwärtsbewegung noch weiter ausdehnen, wäre mit einem Kursrückgang bis zum 50er-EMA bei aktuell 13.170 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die schwache Tageskerze vom Vortag ignorieren und direkt weiter ansteigen. Das nächste große Kursziel wäre dann über dem bisherigen Allzeithoch bei 13.903 Punkten die runde Marke von 14.000 Punkten. Darüber würde die obere Trendkanalbegrenzung im Tageschart im Bereich von 14.250 Punkten ins Visier der Bullen rücken. (30.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Vortag erneut mit einem Gap-up in den Handel gestartet und eröffnete direkt bei 13.873 Punkten, nachdem der Index am Montag noch bei 13.790 Punkten aus dem Handel gegangen war, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch die Gewinne hätten nicht gehalten werden können, der DAX habe nach dem jüngsten kräftigen Kursanstieg ohnehin in bereits sehr dünner Luft notiert. Das Eröffnungsgap vom Vortag sei bereits geschlossen worden, das Eröffnungsgap vom Montag bei 13.601 Punkten sei hingegen weiterhin offen und könnte nun bei dem am Vortag gestarteten Kursrücklauf als Anlaufmarke der Bären dienen. Solange der DAX allerdings über dem 10er-EMA notiere, sei im Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.