Darüber hinaus lohne ein Blick auf den Sektor in China. Einerseits habe der CSI-300-Index gestern den größten Tagesverlust seit dem Corona-Ausverkauf vollzogen (zuvor sei der Index in diesem Monat in der Spitze um bis zu 16 Prozent geklettert), andererseits hätten aber auch Nachrichten die Runde gemacht, die hätten aufhorchen lassen. Gerüchte in den sozialen Medien über mögliche Bankpleiten hätten dazu geführt, dass eine große Zahl von Kunden Geld abgehoben habe. Letztlich hätten sich die Behörden für die Geldhäuser verbürgen müssen, um die nervösen Menschen wieder zu beruhigen.



In Österreich gebe es bei der Commerzialbank Mattersburg einen Bilanzskandal. Laut Medienberichten könnten bis zu 500 Millionen Euro verschwunden sein. In den USA setze sich die Berichtssaison heute fort. Die Bücher würden unter anderem von BlackRock (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 6,97 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 6,99 USD ausgehen würden), Autoliv (-0,91 vs. -0,85), First Horizon (0,20), und State Street (1,61) geöffnet. Der DAX werde heute kaum verändert in den Handel starten.



Am Mittwoch sei dem DAX ein Ausbruch aus der zuletzt etablierten Handelsrange gelungen. Idealerweise werde für derartige Breakouts eine Bestätigung durch mindestens einen weiteren über der Ausbruchsmarke liegenden Schlusskurs gefordert. Grundsätzlich sei dies gestern der Fall gewesen, allerdings müsse einschränkend erwähnt werden, dass die Tageskerze einem "Bearish Harami" entsprochen habe und das Tageshoch relativ deutlich unter dem des Vortages gelegen habe. Insofern bestehe noch immer ein Restrisiko, dass es sich um ein "False Break" handeln könnte. Die weiterhin unterdurchschnittlichen Handelsumsätze, bei steigenden Kursen, ein Richtung Süden kippender RSI und der seitwärts tendierende ADX würden ebenfalls zur Vorsicht mahnen. Widerstände fänden sich bei 12.930, 12.986 und 13.005. Unterstützung würden die Marken bei 12.882, 12.818, 12.780, 12.749, 12.721 und 12.661 bieten. (17.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist es gestern gelungen, sich letztlich deutlich über der 12.800er-Marke zu halten, so die Analysten der Helaba.Angesichts einer Reihe potenzieller Belastungsfaktoren sei dies nicht zwangsläufig erwartbar gewesen. In den USA seien weiterhin hohe Corona-Neuinfektionszahlen (67.000) zu beobachten. In Indien hätten die Corona-Fälle die Millionen-Marke erreicht. Brasilien melde zwei Millionen Infektionen. Spanien habe so viele Neuinfektionen gezählt wie seit zwei Monaten nicht mehr. Auch ein neuerliches Aufflammen des Handelsstreits zwischen den USA und China sei nicht vom Tisch. In dieser Woche hätten die US-Bankbilanzzahlen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gestern habe die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388) bekannt gegeben, dass der Nettogewinn um 54 Prozent auf 3,28 Milliarden Dollar eingebrochen sei. Bedingt durch die aktuellen Konjunkturaussichten seien die Rückstellungen um vier auf 5,1 Milliarden Dollar aufgestockt worden.